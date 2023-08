Pieterse tevreden met zilver achter Ferrand-Prévot in shortrace op WK

Puck Pieterse heeft op de WK mountainbiken in Glasgow zilver gepakt in de shortrace. De 21-jarige Nederlandse nam al vroeg in de wedstrijd initiatief en leek de beste in koers, maar kon in de slotronde niet mee met Pauline Ferrand-Prévot.

De ervaren Française prolongeert haar wereldtitel. Het brons was voor de Britse Evie Richards, Anne Tauber finishte als tiende.

Tijdens de tien ronden door Glentress Forest zorgde Pieterse voor vuurwerk. Het jonge multi-talent dunde de groep der favorieten met meerdere tempoversnellingen steeds verder uit.

Bekijk hier de reacties van Puck Pieterse en Anne Tauber: