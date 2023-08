Pieterse pakt zilver, Ferrand-Prévot prolongeert WK-titel in shortrace

Puck Pieterse heeft op de WK mountainbiken in Glasgow zilver gepakt in de shortrace. De 21-jarige Nederlandse nam vanaf de eerste ronde initiatief en leek de beste in koers, maar kon in de slotronde niet mee met Pauline Ferrand-Prévot. De ervaren Française prolongeert haar wereldtitel. Het brons was voor de Britse Evie Richards, Anne Tauber finishte als tiende. Tijdens de tien ronden door Glentress Forest zorgde Pieterse voor vuurwerk. Het jonge multi-talent dunde de groep der favorieten met meerdere tempoversnellingen steeds verder uit.

Puck Pieterse - NOS

In volle finale kreeg Pieterse hulp van de Australische Rebecca Henderson, die flink aan de boom schudde. Pieterse koos het wiel van de 31-jarige Ferrand-Prévot. Dat bleek de juiste keuze, want de meervoudig wereldkampioene op verschillende onderdelen had haar krachten gespaard. Tot de slotronde reed Ferrand-Prévot geen meter op kop, maar met één krachtsexplosie liet zij iedereen achter. Pieterse kon nog het langst volgen en kwam zo als tweede over de streep.

Pauline Ferrand-Prévot - NOS

Pieterse komt zaterdag opnieuw in actie. Dan wacht de langere afstand, een olympisch onderdeel. Op dat onderdeel werd Pieterse dit jaar al Europees en Nederlands kampioen. De Amersfoortse combineert mountainbiken met veldrijden, ook daar is zij regerend Nederlands kampioen en afgelopen winter goed voor zilver op de WK. In het voorjaar liet Pieterse zich ook gelden op de weg met een vijfde plaats in de Strade Bianche. Pidcock derde achter Gaze Sam Gaze prolongeerde bij de mannen zijn wereldtitel op de korte afstand. De Nieuw-Zeelandse mountainbiker zat vanaf begin af aan vooraan en spurtte in de laatste van elf ronden weg bij een elite-groepje. Victor Koretzky uit Polen maakte het met een sterke eindsprint nog spannend, hij moest genoegen nemen met zilver. Tom Pidcock meldde zich ondanks een moeizame start al vlot bij de favorieten, door een risicovolle inhaalactie in de laatste bocht pakte hij brons.

Sam Gaze wint nipt voor Victor Koretzky - AFP