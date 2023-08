Toename gonorroe-besmettingen zet door: 'Jongeren denken: een soa, so what?'

Het aantal soa's in Nederland blijft toenemen. In juni werd al bekend dat meer mensen in 2022 positief testten op een soa dan een jaar eerder en dat deze stijging vooral te zien is in het aantal gonorroe-diagnoses. Uit de meest recente cijfers van het RIVM in handen van Nieuwsuur blijkt dat deze stijging van gonorroe-besmettingen zich dit jaar heeft doorgezet.

Chlamydia is nog altijd de meest voorkomende soa in Nederland, maar het RIVM noemt met name de stijging in het aantal gonorroe-diagnoses zorgelijk. In het eerste half jaar van 2023 stelde de GGD 6.655 gonorroe-diagnoses vast. In heel 2022 waren dat er 10.600.

Cijfers van huisartsen en particuliere aanbieders van soa-testen vallen hier niet onder, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt.

"Gonorroe is heel besmettelijk en het lijkt op chlamydia, qua klachten", zegt RIVM-arts Rosa Joosten. "Voor vrouwen is het bovendien nóg besmettelijker en zij krijgen vaak geen klachten. Daardoor is het moeilijker te herkennen. Dat kan ook later gevolgen hebben, zoals moeilijker zwanger kunnen raken."

Hoewel de diagnose van gonorroe nog steeds het vaakst wordt gesteld bij mannen die seks hebben met mannen, is bij die groep geen opvallende stijging te zien. Vooral bij heteroseksuele jongeren neemt het aantal gonorroe-besmettingen toe. Binnen die groep is de stijging weer het grootst bij vrouwen en dan met name bij hoogopgeleide vrouwen onder de 25 jaar.

Het aantal gonorroe-diagnoses per kwartaal sinds 2021: