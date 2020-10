Passagier mishandelde buschauffeur na weigering om mondkapje

Een buschauffeur die gisteren is mishandeld in Amsterdam blijkt kort daarvoor een woordenwisseling te hebben gehad met een passagier over het dragen van een mondkapje.

De 67-jarige chauffeur wilde de man niet in de bus hebben omdat die geen kapje droeg. De passagier ging daarop door het lint. De chauffeur werd meerdere keren gebeten, geschopt en geslagen.

De buschauffeur is na de mishandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij mist vier tanden, heeft een hersenschudding, gekneusde ribben en een gehavend gezicht.

Beelden van het geweld verschenen op Snapchat en later op GeenStijl. Op de video is te zien dat de dader op de nek van de chauffeur gaat staan.

Zoektocht naar dader

"Wij hebben nog duidelijkere beelden uit de bus, waarop de verdachte goed te zien is", zegt een politiewoordvoerder. "De beelden zijn intern gedeeld zodat alle politiecollega's in Amsterdam ze onder ogen krijgen. Hopelijk leidt dat tot een herkenning, anders overwegen we in overleg met het Openbaar Ministerie om de beelden naar buiten te brengen."

De dader ging er na de mishandeling lopend vandoor. De mishandeling gebeurde in buslijn 21, ter hoogte van de Ruys de Beerenbrouckstraat in de wijk Geuzenveld. De politie heeft al getuigen gesproken maar is nog op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien.

"Blijf van onze mensen af!", twitterde de Amsterdamse wethouder Dijksma van Vervoer. "Dit vraagt om een ondubbelzinnig en hard antwoord op geweld jegens mensen in een publieke functie."