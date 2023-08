Nieuw-Zeelandse fans met Nederlandse roots: 'Eindelijk voetbalkoorts'

Het waren Nederlandse immigranten die halverwege de vorige eeuw de liefde voor voetbal meebrachten naar Nieuw-Zeeland. Zoals Leo Zonneveld. Hij emigreerde in 1959 naar Nieuw-Zeeland. "Mijn vader kwam toen hij 24 was met een paar vrienden naar Wellington, op zoek naar een beter leven. Hij was timmerman en vond meteen werk", vertelt zoon Ron.

De Nederlander ging in zijn nieuwe land ook direct op zoek naar een voetbalclub. Hij sloot zich aan bij de lokale club Zealandia die vijf jaar eerder was opgericht. "Die club bestond vooral uit Nederlanders."

Wellington maakt zich nu op voor de kwartfinale van het WK voetbal. De Oranjevrouwen spelen vannacht in de Nieuw-Zeelandse stad om 03.00 uur Nederlandse tijd tegen Spanje.

's Nachts voetbal kijken

Vader Leo overleed een paar jaar geleden, maar in Rons huis is hij nog volop aanwezig. In een vitrinekast staan foto's van de boomlange, blonde man. "Zijn grootste passie was voetbal", zegt Ron. "Daarom was het altijd vanzelfsprekend dat mijn broer en ik ook zouden voetballen. Het was een groot onderdeel van ons leven als kind. We kregen er geen genoeg van."

Midden in de nacht stond het gezin op om voetbalwedstrijden te kijken. Vanwege de grote tijdsverschillen konden ze het Nederlands elftal meestal alleen 's nachts zien spelen. "Mijn broer en ik zaten in pyjama op de bank, mijn moeder zette thee en daar zaten we om twee of drie uur 's nachts met het gezin voetbal te kijken. Dat zijn herinneringen die ik voor altijd koester."