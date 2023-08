PSV huurt aanvallende middenvelder Tillman van Bayern München

PSV heeft de 21-jarige Malik Tillman aan de selectie toegevoegd. De aanvallende middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van Bayern München, met optie tot koop.

Tillman verlengde tegelijkertijd zijn contract bij de Duitse landskampioen tot medio 2026.

De in Neurenberg geboren Amerikaanse international doorliep de jeugdopleiding van Bayern München en kwam het afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Rangers FC. In Schotland maakte hij tien competitiegoals.

Scorend vermogen

"We waren op zoek naar een speler met scorend vermogen die daarnaast in de kleine ruimtes kan acteren. Malik is gewend aan een hoog niveau, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich snel kan aanpassen", aldus Earnest Stewart, directeur voetbalzaken bij PSV.

Stewart was eerder technisch directeur bij de Amerikaanse voetbalbond. Tillman kent hem nog uit die periode. "Ik heb een goede band met Stewart en ook Peter Bosz was voor mij een belangrijke reden om naar Eindhoven te komen. Ik hou van zijn speelstijl: veel aanvallen, de tegenstander geen ruimte gunnen, dat ligt mij."