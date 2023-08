De Spaanse glimlach is bij 'Las 15' voor even terug voor de ultieme WK-droom

De lach op het gezicht van bondscoach Jorge Vilda toonde zaterdag zowel vreugde als opluchting. Opnieuw overtuigde Spanje op dit WK voetbal. Na eerdere klinkende zeges op Costa Rica (3-0) en Zambia (5-0) werd Zwitserland in de achtste finales met 5-1 verslagen. Vannacht (03.00 uur) wacht in Wellington Nederland in de kwartfinales. En het land lijkt zich inmiddels tot een van de topfavorieten te mogen rekenen. Roerige voorbereiding De lach binnen de selectie was echter lang weg. De ploeg kende een zeer roerige aanloop richting het toernooi en dat had alles te maken met de strijd van 'Las 15'.

Salma Paralluelo in actie namens Spanje - EPA

De bom barstte vorig jaar september toen vijftien prominente internationals een mail stuurden naar de Spaanse bond (RFEF). De speelsters waren ongelukkig over de omgang met blessures, de sfeer in de kleedkamer en Vilda's selectiebeleid en trainingen. Het meest spraakmakende voorbeeld was Vilda's eis dat de speelsters 's nachts de deur van hun hotelkamers geopend moesten houden, volgens de voetbalsters zodat hij kon controleren of ze wel in bed liggen. 'Las 15' wensten niet meer opgeroepen te worden zolang Vilda aanbleef. "En vergeet niet dat ze onder de vorige bondscoach ook jarenlang slecht behandeld zijn", vertelt analist Leonne Stentler. "Het komt dus van diep en er wordt door de bond niet naar ze geluisterd."

Een reportage over de Spaanse voetbalsters, die het donderdagnacht in de kwartfinales van het WK opnemen tegen Nederland. - NOS

De bond gaf geen gehoor aan de oproep en steunde Vilda juist. Saillant detail: de vader van Vilda is bij de bond directeur van het vrouwenvoetbal en Vilda zelf heeft een dubbelfunctie als coach en technisch directeur. "Daarnaast heeft de bond deze kwestie publiek gemaakt", weet Stentler. "Het begon met een interne mail van de speelsters, waarna de bond een statement uitgebracht heeft en het zo naar buiten kwam. Naar mijn mening heeft dat het ook lelijk gemaakt." "Het zorgt ook voor een tweedeling binnen de selectie van speelsters die niet opgeroepen willen worden en speelsters die hun interlandcarrière niet op het spel willen zetten." De wedstrijd tussen Nederland en Spanje wordt live uitgezonden bij de NOS. De voorbeschouwing begint om 2.30 uur op NPO 1 en op NOS.nl:

Op NPO1 is de wedstrijd tussen Oranje en Spanje, waar vanaf 02.30 uur op wordt voorbeschouwd, live te zien. Ook op NPO Radio 1 is de wedstrijd 's nachts te volgen. - NOS

Op het veld viel weinig te merken van het verlies van de prominenten. De Spanjaarden genieten van een gouden generatie met meerdere topspeelsters per positie. Zonder 'Las 15' bleef bondscoach Vilda louter overwinningen en successen boeken en werd in de herfst regerend wereldkampioen de Verenigde Staten verslagen. Actie vanuit de bond Uiteindelijk probeerde de bond zich met de speelsters te verzoenen. Er werd onder meer voor gezorgd dat directe familieleden en verzorgers van kinderen kostenvrij naar Nieuw-Zeeland konden reizen. Ook bezocht Vilda de speelsters bij hun clubs om te praten over de kwestie. Het zorgde ervoor dat elf speelsters van de 'Las 15' een mail stuurden naar de bond waarin ze zich weer beschikbaar stelden. Enkelen bleven bij hun standpunt en weigerden te buigen, onder wie Mapí Leon, een van de beste verdedigsters ter wereld. Overigens werd niet iedereen weer in genade aangekomen. Vilda liet Sandra Paños thuis. Zij is al jarenlang eerste keepster bij FC Barcelona én de Spaanse ploeg. Opvallend is dat de reservedoelvrouw van Barcelona wel opgeroepen werd.

De Spaanse bondscoach Jorge Vilda - AFP

Hoewel er in de Spaanse media opvallend weinig aandacht lijkt te zijn voor het WK, presteert de nationale ploeg uitstekend. Bondscoach Vilda slaagde erin de speelsters te laten beseffen dat als ze succes willen behalen op het WK, ze als één team moeten fungeren. Hij zorgde ervoor dat de speelsters hun problemen, al dan niet tijdelijk, aan de kant schoven voor het teambelang. Alleen tegen Japan gingen de Spanjaarden hard onderuit: 4-0. Maar ondanks kritiek na de wedstrijd vanuit de speelsters, hield Vilda alle kikkers in de kruiwagen. Stentler: "Spanje heeft de diepste selectie die er is. Maar om op de toppen van je kunnen te presteren, moet alles kloppen. Dit toernooi gaan ze een keer echt getest worden en dan zal naar boven komen dat het nog altijd niet lekker zit in die selectie. Dat kan al een factor worden tegen Nederland. Het kán niet dat de sfeer daar goed is."