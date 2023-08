Prijswinnaars de ruimte in met tweede commerciële vlucht Virgin Galactic

Ook ging de 80-jarige Jon Goodwin uit Groot-Brittannië mee op reis. Hij deed in 1972 als kanoër mee aan de Olympische Spelen en is nu de eerste olympische ruimtereiziger.

Drie klanten gingen vandaag mee met de reis. De driekoppige crew nam een moeder (46) en dochter (18) mee uit de Caribische eilandstaat Antigua en Barbuda. Zij zijn de eerste moeder en dochter die samen in de ruimte verbleven. Ze bemachtigden hun ruimteticket via een loting van Space for Humanity, een organisatie die ruimtevluchten voor een divers publiek mogelijk wil maken.

Het ruimtevaartbedrijf van zakenman Richard Branson biedt commerciële vluchten aan die in prijs verschillen van 250.000 dollar tot 450.000 dollar per stoel. Passagiers wordt een aantal minuten gewichtloosheid beloofd.

Drie 'gewone burgers' zijn vandaag op een toeristische vlucht de ruimte in gegaan. Het is de tweede keer dat ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic klanten heeft meegenomen op een commerciële vlucht naar de rand van de dampkring.

Het ruimtevaartuig vertrok vanuit de Amerikaanse staat New Mexico en hing op dat moment onder een vliegtuig. Op zo'n 14 kilometer hoogte werd het vaartuig losgekoppeld, gingen de motoren aan en schoot het met ruim 3000 kilometer per uur de lucht in. Het toestel is na zo'n 90 minuten weer geland in New Mexico.

Concurrentie

Na twintig jaar aan testvluchten vloog op 29 juni het eerste commerciële vaartuig van Virgin Galactic richting de ruimte. Aan boord waren toen onder meer Italiaanse onderzoekers.

Als het aan het ruimtevaartbedrijf ligt, is dit zeker niet de laatste commerciële vlucht. Er zouden al honderden mensen een vlucht bij het bedrijf hebben geboekt. Ruimtevaartbedrijven SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van Jeff Bezos zijn grote concurrenten van Virgin Galactic in de toeristische ruimtevaart. Ook zij vliegen al de ruimte in met betalende passagiers.