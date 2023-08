Amsterdamse politie krijgt steeds vaker meldingen van gestolen spullen door tracker

De Amsterdamse politie krijgt steeds vaker meldingen binnen van bedrijven en mensen die weten waar hun gestolen spullen zijn. Dat komt omdat steeds meer mensen een gps- of bluetooth-zendertje bij hun apparaten verstoppen. Soms is de politie hier blij mee. "Maar een melding is niet altijd een reden om in actie te komen."

Door zo'n tracker kunnen mensen zien waar hun gestolen spullen zijn. "We worden meerdere keren gebeld door mensen die hun tag in beweging zien", zegt Marcel Baas van de politie Amsterdam tegen AT5. "Het kan dan gaan om een fiets, koffer of camera."

Zo'n tracker kan de politie dus helpen bij het terugvinden van gestolen goederen. Zo vond de politie vorige week in een flatwoning in Amsterdam-Zuidoost een groot aantal gestolen apparaten als laptops en telefoons. Agenten kwamen de woning op het spoor door een airtag, een apparaatje dat een locatie aangeeft door middel van bluetooth of gps, in een gestolen tas.

Baas zegt dat de politie er zeker niet op tegen is als mensen melding maken van hun tracker, maar stelt ook dat een melding niet altijd een reden is om meteen in te grijpen. "Als een tag in beweging is, is het voor ons makkelijker om in actie te komen dan wanneer hij niet in beweging is", zegt hij. "Amsterdam is een grote stad, overal staan flatgebouwen. Hoe moet ik dan weten in welke woning het voorwerp zich bevindt?"

Zender in e-bikes

Niet alleen particulieren, ook bedrijven houden zich bezig met de opsporing van gestolen spullen, meldt NH Nieuws. Zo ontwikkelde Jan Aarninkhoff een opsporingsapparaatje dat in elektrische fietsen wordt verwerkt. Fietsenbezitters betalen daarvoor in een abonnementsvorm.

"We deden het al voor scooters en motoren, maar we zijn ons steeds meer gaan richten op fietsen. We werken nu samen met 600 à 700 fietsenzaken in Nederland", vertelt hij.

Aarninkhoff bedacht niet alleen een tag, maar richtte ook een meldkamer in waar gespecialiseerde mensen zich bezighouden met de opsporing. "Boeven vangen doet de politie, maar wij maken het zodanig makkelijk dat we alleen nog de politie hoeven te bellen", aldus Aarninkhoff.

Situatie inschatten

Er zijn een paar voorwaarden voor de politie om in actie te komen, zegt Baas. Zo is het belangrijk om eerst aangifte te doen. Ook wil de politie dat mensen bij een tag die niet beweegt, eerst zelf een kijkje nemen bij de locatie die de zender aangeeft om de situatie in te schatten.

Het is dan niet de bedoeling dat mensen achter de vermoedelijke dieven aangaan. "Ga alleen kijken, doe niks. Kijk hoe de situatie is en geef dat eventueel aan ons door", zegt Baas.

Overigens zijn de zendertjes niet altijd een garantie dat de gestolen spullen weer terugkeren bij de eigenaar, vertelt Baas. Zo kan het ook voorkomen dat iemand een fiets met tag van een dief koopt. "Als iemand te goeder trouw en voor een normale prijs een fiets heeft gekocht, dan is diegene de nieuwe eigenaar."