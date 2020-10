EenVandaag: asbest gevonden in make-up van Douglas en Hema

Er zit asbest in make-up van van de winkelketens Douglas en Hema. Het actualiteitenprogramma EenVandaag heeft twee producten laten testen in een laboratorium in Nederland en de VS, en daar is geconstateerd dat er kankerverwekkende asbestvezels in zitten.

Het gaat om 'My Cheek Palette Blush' van Douglas en 'B.A.E. loose powder foundation 2nd skin' van Hema. De twee make-upartikelen liggen nog gewoon in de winkels.

Douglas en Hema ontkennen tegenover het programma dat hun producten onveilig zijn. Ze hebben nadat ze door EenVandaag op de hoogte waren gesteld zelf ook onderzoek laten doen bij onder meer TNO. Bij die onderzoeken zou geen asbest zijn aangetroffen.

'Kleine kans op gezondheidsschade'

Volgens experts zijn de verschillende uitkomsten verklaarbaar, omdat er andere onderzoeksmethoden zijn gebruikt. Ook kan asbest ongelijkmatig in het product voorkomen; bij de ene test wordt het dan wel aangetroffen en bij de andere niet.

In veel make-up zit talk. Bij het winnen daarvan komen soms asbestvezels mee, maar volgens Hema wordt dat voortdurend in de gaten gehouden.

EenVandaag heeft het onderzoek laten uitvoeren door onder anderen Sean Fitzgerald, een gezaghebbende Amerikaanse asbestonderzoeker. Hij heeft eerder asbest aangetoond in tientallen andere merken make-up.

Het RIVM heeft de gezondheidsrisico's van asbest in make-up in 2018 onderzocht. Het instituut concludeerde dat er een kleine kans is dat gebruikers er op termijn gezondheidsschade van ondervinden.