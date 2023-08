Nieuwkoop keert na twee jaar Union terug naar Feyenoord

Feyenoord haalt Bart Nieuwkoop terug naar Rotterdam. De 27-jarige verdediger komt over van het Belgische Union Sint-Gillis, dat hem twee jaar geleden transfervrij oppikte in Rotterdam.

"Het voelt goed om dit shirt weer aan te hebben", zegt Nieuwkoop over zijn terugkeer. Nieuwkoop doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in 2015 in het eerste elftal.

In de jaren waarin hij de landstitel, twee KNVB-Bekers en tweemaal de Johan Cruijff Schaal won met Feyenoord werd hij echter nooit een vaste waarde.

Gegroeid in Brussel

In België bestormde Nieuwkoop als wingback de top met Union. De afgelopen seizoenen eindigden de Brusselaren derde en tweede in de kampioenspoule van de Belgische competitie.