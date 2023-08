Bij de drie grote banken gaan de winsten door het dak dankzij de rente

Na jaren van gemopper over de negatieve rente, schijnt nu opeens de zon bij de drie grote Nederlandse banken. Doordat de Europese Centrale Bank (ECB) in een jaar tijd de rente razendsnel verhoogde, maken banken opeens vrij eenvoudig opmerkelijk hoge winsten in toch economisch lastige tijden.

Waar de banken jaren moesten betalen om geld van klanten verplicht op te slaan bij de ECB, krijgen ze hier nu weer geld voor. Sinds vorige week liefst 3,75 procent.

Door het rentebeleid bij de ECB schoot de winst van Rabobank over de eerste zes maanden naar 2,5 miljard euro. Dat is een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder en de hoogste halfjaarwinst in meer dan tien jaar. "Het is voor Rabobank wel een erg hoog bedrag", erkent financieel directeur Bas Brouwers. "En dat kun je niet los zien van de extreme situatie."

Daarmee verwijst Brouwers naar hoe de ECB de hoge inflatie in Europa probeert te bestrijden. Ruim een jaar geleden begon de centrale bank de tijdens de kredietcrisis negatief gemaakte rente te verhogen, van -0,5 procent naar een recordhoogte van 3,75 procent.

Tempo

Daar profiteren banken van. Vooral banken met veel spaargeld, zoals in spaarland Nederland. Banken moeten het geld dat zij niet kunnen uitlenen dagelijks verplicht bij de ECB stallen. Jarenlang betaalden ze hier rente over, nu krijgen ze er geld voor. Het tempo verbaasde ook Brouwers van Rabobank: "Ik kan mij niet herinneren dat centrale banken de rente zo snel zo hebben verhoogd."