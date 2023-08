Gouden tijdrit Abraham op para-WK, Nederlandse tandems pakken goud en zilver

Daniel Abraham heeft na zijn wereldtitel op de wielerbaan ook goud gewonnen bij de tijdrit op de weg bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow. Bij de tijdrit over 28 kilometer in de klasse C5 klokte de 38-jarige Nederlander in 35.01 minuten de beste tijd. Dat was bijna veertig seconden sneller dan Lauro Chaman uit Brazilië. De Fransman Dorian Foulon werd derde. Vorige week won Abraham in het Sir Chris Hoy Velodrome nog goud op het onderdeel scratch.

Wielrenners in de klasse C1 tot en met C5 maken gebruik van standaard racefietsen. Het gaat om onder anderen sporters met geamputeerde ledematen, met verminderde spierkracht of beweeglijkheid of beperkingen in de coördinatie als gevolg van ataxia of athetose. Het laagste nummer geeft de meeste beperkingen weer. De B-klasse is van toepassing op visueel beperkte wielrenners.