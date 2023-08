Amerikaanse Dygert wereldkampioene tijdrijden, bijrol voor Vollering en Markus

Met Chloé Dygert heeft de zwangere Ellen van Dijk een waardige opvolgster gekregen als wereldkampioene tijdrijden. De 26-jarige Amerikaanse zette in het Schotse Stirling na 36,2 kilometer de snelste tijd neer: 46.59,80. In 2019 was Dygert ook al de beste, toen in het Engelse Harrogate.

De Nederlandse deelneemsters, Demi Vollering en Riejanne Markus, speelden geen rol van betekenis en eindigden respectievelijk als zesde en negende.

Het zilver ging net als vorig jaar naar de Australische Grace Brown, die slechts vijf seconden moest toegeven op Dygert. De Oostenrijkse Christina Schweinberger pakte verrassend het brons.