Vakantiewoning in Elzas die afbrandde, was niet gekeurd op brandveiligheid

De vakantiewoning in de Franse Elzas waarin gisteren elf mensen omkwamen bij een brand had geen brandveiligheidskeuring ondergaan. Dat had wel gemoeten, zegt het Openbaar Ministerie in de stad Colmar, dat het onderzoek leidt.

"Als je auto wilt rijden, heb je een rijbewijs nodig. Als je mensen onderdak wilt verschaffen, moet je langs een commissie die je op de veiligheidsregels wijst", zei de officier van justitie.

De vakantiewoning in het plaatsje Wintzenheim was een recent verbouwde oude schuur met een benedenverdieping van steen en een bovenverdieping met veel hout. Als de inspectiecommissie was komen kijken, zou die gecontroleerd hebben of de deuren brandwerend waren, of er een brandalarm aanwezig was en of de vluchtroute met pijlen was aangegeven, zei de officier.

Het onderzoek loopt nog, maar uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat er niet genoeg rookmelders waren. De onderzoekers weten nog niet of er brandblussers aanwezig waren.

Oorzaak

De brand begon gistermorgen om 06.30 uur op de bovenverdieping. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was en hoe de brand zich snel kon verspreiden.

In de woning lagen mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun begeleiders te slapen. Twaalf personen lagen op de benedenverdieping en zestien op de bovenverdieping. Ze kwamen uit Nancy en Besançon. De elf mensen die omkwamen - tien mensen met een beperking en een begeleider - lagen op de bovenverdieping.

De eigenaar verkeert in shock. Ze woont tegenover het pand. Zij was degene die alarm sloeg. Ze is niet gearresteerd, onder meer omdat de oorzaak van de brand nog niet is vastgesteld.