In de serie Doorwerkers publiceren we dagelijks de ervaringen van mensen in vitale beroepen. De serie heette eerder In de frontlinie. We volgden toen alleen medisch personeel, nu delen ook mensen met andere vitale beroepen hun verhaal. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Jamie Weijburg (28) van textielinzamelaar Sympany in Maarssen.

"Het is verschrikkelijk gewoon, zo druk. Nu mensen thuiswerken gaan ze massaal opruimen. Het lijkt wel alsof iedereen z'n kledingkast uitruimt in de baas zijn tijd.

Onze textielcontainers zitten tjokvol. Ze staan in grote steden als Amsterdam en Utrecht en je wilt niet weten wat mensen er allemaal nog meer ingooien. Naast kleding, schoenen en riemen, vinden we ook wel eens computers, glaswerk of zelfs kipfilet. Met dat warme weer gaat dat rotten, en dat stinkt ja.

Sinds ze werken met van die afvalpasjes, gaat het vaker mis. We vinden steeds meer rotzooi en afval in onze containers, die eigenlijk alleen bedoeld zijn voor textiel. Wij sorteren de kleding en daarna gaat alles in zakken naar het buitenland, naar Polen bijvoorbeeld.

Maar dat kan nu niet, vanwege corona. Dus de zakken staan ergens in een loods in Amsterdam. We krijgen dubbele hoeveelheden textiel nu. Dat kunnen we nog wel even aan, maar als dit tot het einde van het jaar aanhoudt, dan zitten we met de gebakken peren.

Je ziet de drukte ook bij afvalstations, daar stonden de afgelopen weken veel mensen in de rij. Prima dat mensen opruimen, maar een beetje doseren zou beter zijn. Ook voor ons.

Persoonlijk heb ik geen last van deze drukke weken. Ik ben juist blij dat ik niet thuis hoef te zitten of verplicht vanuit huis moet werken. Ik kom net uit een zwangerschapsverlof. Nou, dan komen de muren op een gegeven moment ook wel op je af. Nu heb ik gewoon ritme en maak je nog een praatje met collega's.

Ik doe de avondploeg met nog drie anderen, in de ochtend werken er bij ons ongeveer acht mensen in het sorteercentrum. We kunnen die 1,5 meter daar goed handhaven. Alleen aftekenen op kantoor gaat via een raam en we hebben minder contact met de vrachtwagenchauffeurs die het textiel komen brengen.

Bang om besmet te raken ben ik niet. Ons hygiëneprotocol was al goed: ik werk altijd al met handschoenen en mondkapjes. De hele dag in die lucht zonder mondkapje wil je echt niet.

Het enige verschil sinds corona is dat ik meteen mijn kleren in de was gooi en ga douchen als ik thuiskom. Daarna geef ik mijn gezin pas een zoen. Dus ik ben toch iets voorzichtiger geworden."