Ziekenhuismedewerker geschorst na lekken gegevens influencer Selma Omari

Een medewerker van het Franciscus Gasthuis en Vlietland-ziekenhuis in Rotterdam is geschorst na het lekken van gegevens van influencer Selma Omari. Dat besluit heeft het ziekenhuis genomen na vragen van de NOS. De medewerker bevestigde in een Facebookgroep dat Omari was bevallen van een dochter, een paar dagen voordat de influencer het zelf deelde op Instagram.

In 'Fadim's Beautyspace', een besloten Facebookgroep met ruim 70.000 leden, postte een gebruiker op dinsdag 1 augustus dat Omari diezelfde nacht was bevallen van een dochter. Het geslacht, de naam en de geboortetijd van het kind werden gedeeld. De naam die deze gebruiker op Facebook gebruikt is niet te herleiden tot een medewerker van het ziekenhuis, zegt een woordvoerder. Maar een andere gebruiker, die de bevalling bevestigde, wel.

Het blijkt een administratieve medewerker van het ziekenhuis te zijn. Het ziekenhuis onderzocht de Facebookpost. "Helaas moeten we concluderen dat er sprake is van een datalek, doordat een medewerker van Franciscus de aanwezigheid van een patiënt heeft bevestigd. We betreuren dit ten zeerste en nemen dit heel hoog op."

Schorsing

De medewerker is woensdag geschorst en alle toegang tot patiëntgegevens is ingetrokken. Het ziekenhuis heeft ook een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacy-toezichthouder bevestigt dat en zegt naar de melding te gaan kijken.

Selma Omari, ook bekend van haar muziek en deelname aan het RTL4-programma De Verraders, hield haar zwangerschap uit de publiciteit en deelde de bevalling pas op 4 augustus met haar ruim 500.000 volgers op Instagram. Het ziekenhuis zegt haar ook op de hoogte te hebben gebracht van de situatie.