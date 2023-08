Scheveningense haven ligt propvol boten voor WK zeilen: 'Hopelijk kan het triggeren'

Er liggen zeker 1390 boten meer dan normaal in de haven van Scheveningen. Die werden deze week in een enorme karavaan van wagens met grote opleggers naar de kust gereden. Met de WK zeilen ging er vandaag op het Scheveningse strand een mega-evenement van start. Toernooidirecteur Dorian van Rijsselberghe overziet de organisatie van de WK, die tot volgende week zondag duren. De tweevoudig olympisch kampioen van 2012 en 2016 woont tegenwoordig in Canada en is voor de WK afgereisd naar Nederland. Hij zag dat de bump-in, zoals dat aanvoeren van al die boten en materialen in jargon heet, goed verliep. En dat terwijl het aanmeren van de boten nog moest worden stilgelegd door de slechte weersomstandigheden. "Het is ongelofelijk hoe goed het gaat. De organisatie zit op de Vissershaven, dus dat is een vrij kleine plek. En daar hebben ze 900 boten veilig aangemeerd, omdat ze anders door het water meegesleurd worden."

WK zeilen bij NOS De medalraces op de WK, de wedstrijden waarin de medailles worden verdeeld, staan vanaf 18 augustus op het programma. Die races streamen we live op NOS.nl en in de NOS-app. Het gehele programma van de WK zeilen vind je via deze link.

De komende tien dagen strijden 1200 deelnemers uit meer dan tachtig landen om dertien wereldtitels in het zeilen, windsurfen en kitefoilen. De Nederlandse ploeg is in eigen land met 29 atleten vertegenwoordigd. Op het Braassemmermeer, een stuk ten oosten van Scheveningen, strijden zeven Nederlandse paralympische sporters om de medailles. Titanenstrijd Op de WK staan ook olympische tickets op het spel. In het windfoilen is dat gevecht misschien wel het spannendst. De WK in Scheveningen zijn de eerste van drie evenementen waarop olympische tickets kunnen worden veiliggesteld. Met olympisch kampioen Kiran Badloe beschikt Nederland al langer over een windfoiler van wereldklasse. Maar met Luuc van Opzeeland en Huig-Jan Tak heeft hij inmiddels tegenstrevers van datzelfde niveau. Maar in de Marina de Marseille, waar de olympische watersporten worden beoefend, is volgend jaar maar één Nederlandse windfoiler welkom. Van Rijsselberghe kan niet wachten tot het foil-gevecht losbarst. "Dat wordt een titanenstrijd. Van Opzeeland en Tak gaan als de brandweer en gaan het Badloe zeker lastig maken. Dit zijn drie hele goede atleten en dit is de eerste keer dat ze richting de Spelen tikken aan elkaar kunnen gaan uitdelen."

De Nederlandse vertegenwoordiging op het WK zeilen - NOS

Ook Badloe zelf verwacht veel van de strijd met zijn teamgenoten. "We zijn heel erg gewaagd aan elkaar. Alle drie hebben we onze eigen sterke punten en dingen waar we nog niet zo goed in zijn." Wie van de drie Nederlandse windfoilers straks op het podium staan, hangt volgens Badloe af van de vorm en de omstandigheden van de dag. "Luuk gaat ongelofelijk als het gaat waaien. Huig is super-allround en een goede tacticus. En ik heb dan weer heel veel wedstrijdervaring. Het wordt een kwestie van je specifieke skills zo goed mogelijk naar voren laten komen." Badloe investeerde twee jaar in de voorbereiding op het presteren op deze klasse. "Ik heb heel veel trainingsuren gemaakt. Ik heb een stapje terug moeten nemen van de spotlights van het wedstrijden varen. Ik heb heel veel moeten leren." Triggeren Van Rijsselberghe keek in aanloop naar de WK veel naar de weerberichten. De WK zijn geslaagd als er drie geldige races kunnen worden gevaren. Alleen dan zijn uitslagen geldig. Maar hij hoopt dat de WK ook op langere termijn ook impact heeft. In Nederland is de watersport relatief heel groot, maar nieuwe aanwas is noodzaak. "Als je hier in Scheveningen naar de kust kijkt, zie je overal bootjes liggen. Dat kan - ook bij kinderen - misschien wat triggeren, ze nieuwsgierig maken naar het zeilen."