Grootste drugsvangst ooit in Nederland, douane vindt 8000 kilo coke in Rotterdam

De douane heeft op 13 juli in de Rotterdamse haven 8064 kilo cocaïne gevonden. Het gaat om de grootste drugsvangst ooit in Nederland, schrijft het Openbaar Ministerie vandaag. De vangst is nu pas bekendgemaakt vanwege onderzoek naar de herkomst van de drugs.

De drugs hebben een straatwaarde van 600 miljoen euro en werden gevonden in een container met bananen. De container was afkomstig uit Ecuador en kwam via Panama naar Rotterdam.

De douane ontdekte de partij toen de container werd gecontroleerd met drugshonden en met een containerscan. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

De zaak wordt verder onderzocht door het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen de FIOD, de Douane, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie.

De directeur van de douane in de Rotterdamse haven prijst het "goede vakmanschap" van de douanemedewerkers. "We zijn er wederom in geslaagd om samen met onze HARC-partners de drugscriminelen in de haven een flinke slag toe te brengen."

Ecuador groot exportland

Ecuador is de afgelopen jaren een van de belangrijkste exportlanden van cocaïne richting Europa en de Verenigde Staten geworden. Na de VS en Spanje was Nederland vorig jaar de belangrijkste bestemming voor drugs uit dat land.

De Nederlandse douane stuurt dit najaar een delegatie naar Ecuador om te praten over een mogelijk douaneverdrag. De landen willen informatie uitwisselen over routes, terminals, rederijen en containers.

Nieuwsuur legde eerder de cocaïneroute achterstevoren af om te kijken waar de drugs vandaan komen en wie er achter de handel zit: