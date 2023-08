Voortvluchtige die twee mannen neerschoot op kinderfeestje vast in Marokko

De 42-jarige Christo H. uit Bergen op Zoom, die sinds 2015 werd gezocht vanwege een schietpartij, is gisteravond aangehouden in Marokko. H. werd in 2018 veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het neerschieten van twee mannen op een kinderfeestje in Bergen op Zoom.

H. schoot de twee mannen van dichtbij neer na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Volgens getuigen was er ruzie ontstaan tussen de dochter van een van de latere slachtoffers en een jongetje uit de buurt.

Die ruzie leek gesust, totdat H. - die het jongetje kende - terugkeerde met een wapen in zijn hand en de twee slachtoffers neerschoot. Beide slachtoffers overleefden de schietpartij, maar H. was sindsdien spoorloos.

Politiespeurwerk

De veroordeelde man belandde op de Nationale Opsporingslijst, een lijst met de meest gezochte criminelen. Het Openbaar Ministerie (OM) loofde 10.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding, maar hoefde dat geld niet uit te keren: de man is gevonden door politiespeurwerk, schrijft Omroep Brabant.

H. werd opgepakt in de Marokkaanse plaats Meknes. De politie vermoedde dat hij deels in Marokko verbleef en werkte daarom intensief samen met de Marokkaanse politie, meldt het OM. Nederland zal Marokko vragen om de uitlevering van de veroordeelde.