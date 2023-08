Ilse DeLanges festival Tuckerville stopt door oplopende kosten

Het Twentse festival Tuckerville, waar zangeres Ilse DeLange de drijvende kracht achter is, stopt ermee na zes edities. Door prijsstijgingen in de festivalbranche en de inflatie ziet de organisatie geen toekomst meer voor het eendaagse countrypopfestival bij Enschede, schrijft RTV Oost.

Het is de wens van de organisatie om toegankelijk te zijn voor een groot publiek, dus de hogere kosten doorberekenen aan bezoekers is geen optie. "Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit waar de organisatie voor staat, helaas niet langer haalbaar is", is te lezen op de website van Tuckerville.

Sfeervol en hoogwaardig

Op sociale media heeft Ilse DeLange een filmpje geplaatst met hoogtepunten van de afgelopen vijf edities van 'haar' festival. Daarbij schrijft de zangeres dat ze het "ontzettend jammer" vindt dat Tuckerville komende maand voor het laatst zal plaatsvinden, maar dankbaar is voor "vijf prachtige edities".

De organisatie schrijft op de website trots te zijn dat Tuckerville de afgelopen edities is uitgegroeid tot een "sfeervol, intiem en hoogwaardig" festival.

The Common Linnets

Tuckerville werd voor het eerst georganiseerd in 2014. Op de vier edities die daarop volgden, kwamen de afgelopen jaren tienduizenden mensen af.