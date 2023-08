Nu ook pfas gevonden in sloten in Haagse woonwijk

In de sloten in een Haagse woonwijk is een hoge concentratie van het kankerverwekkende pfas aangetroffen. Dat meldt het hoogheemraadschap Delfland na nieuwe metingen, zo schrijft Omroep West.

Het hoogheemraadschap heeft vorige maand al een sloot op het nabijgelegen bedrijventerrein Forepark afgesloten, nadat daar te hoge pfas-waarden werden gemeten. Om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken in omliggende sloten, met name die in de woonwijk Leidschenveen, besloot het hoogheemraadschap daar nieuwe metingen te doen.

Niet gebruiken

Uit die metingen blijkt dat ook dat slootwater hoge concentraties pfas bevat. Volgens de milieukwaliteitsnorm mag slootwater maximaal 0,65 nanogram pfas per liter bevatten. In de Haagse woonwijk ligt dat getal een stuk hoger: daar bevat de sloot tussen de 9,5 en 13 nanogram pfas per liter.

Het RIVM adviseert mensen het slootwater voorlopig niet te gebruiken voor de tuin, niet in het water te zwemmen en geen in de sloot gevangen vis te eten. Hoe de kankerverwekkende stof in het water terecht is gekomen, wordt nog onderzocht.

Informatiebijeenkomst

Volgende week komt het RIVM met een rapport over wat de metingen betekenen voor de gezondheid. Begin september houden de gemeente Den Haag en hoogheemraadschap Delfland een informatiebijeenkomst. Daarbij is ook GGD Haaglanden aanwezig om gezondheidsvragen te beantwoorden.