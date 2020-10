Geen Brabantse Pijl voor Vos na positieve coronatest bij CCC-Liv

Mocht Marianne Vos snode plannen hebben gehad voor de Brabantse Pijl van vandaag, dan kan daar inmiddels een dikke streep doorheen. Haar ploeg CCC-Liv heeft zich na een positieve coronatest binnen de eigen gelederen genoodzaakt gezien zich terug te trekken.

Het onheilsbericht kwam als een verrassing, laat teamarts Tessa Backhuijs weten. "Alle rensters en stafleden in de teambubbel zijn dubbel getest voorafgaand aan de Brabantse Pijl en alle resultaten waren negatief. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn we door een testlab erop attent gemaakt dat een van de testresultaten tóch positief bleek te zijn."

Naast Vos waren ook Valerie Demey, Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers en Pauliena Rooijakkers en Marta Jaskulska naar België afgereisd om te starten in de Brabantse Pijl, die bij de mannen voor de zestigste keer verreden wordt, maar bij de vrouwen pas voor de derde keer op het programma staat.

In 2018 won de Italiaanse Marta Bastianelli de eerste editie, vorig jaar triomfeerde Sofie De Vuyst in eigen land.