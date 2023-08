Schelling fietst in 2024 voor Astana, Geoghegan Hart verkast naar Lidl-Trek

Wielrenner Ide Schelling verhuist na dit seizoen van Bora-handgrohe naar Astana. De 25-jarige Hagenaar heeft voor twee jaar getekend bij de Kazachse ploeg.

Schelling boekte dit jaar in de Ronde van Baskenland zijn eerste zege in de WorldTour en won ook een rit in de Ronde van Slovenië.

Geblesseerde Hart na zes jaar weg

Tao Geoghegan Hart gaat na zes jaar het Britse Ineos verlaten en rijdt de komende drie seizoenen voor het Amerikaanse Lidl-Trek.

De 28-jarige Schot won in 2020 de Ronde van Italië, maar brak in de editie van dit jaar zijn heup. Geoghegan Hart werkt sindsdien aan zijn herstel.