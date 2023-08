Cipier ontslagen na seks met vrouwelijke gevangene in Ter Peel

Een bewaker van vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord is half juni ontslagen omdat hij seks had met een gedetineerde. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving in De Telegraaf. De gevangene zou lijden aan een seksverslaving.

Wanneer het incident plaatsvond, is niet bekend. In maart van dit jaar werd ook al een medewerker van de vrouwengevangenis weggestuurd, omdat hij een relatie zou hebben met gehad een gevangene.

Er is sprake van seksueel misbruik, zegt oud-PvdA-politica Lilianne Ploumen, die nu werkt voor het Bureau Clara Wichmann, dat onder meer opkomt voor de rechten van vrouwelijke gedetineerden. "Een cipier heeft in zo'n situatie alle macht over de gedetineerde", zegt ze tegen de NOS.

In de Noord-Limburgse vrouwengevangenis is er sprake van het zogenoemde 'vierogenprincipe'. Dat betekent dat een bewaker nooit met een gedetineerde alleen in een cel mag zijn. De DJI geeft aan te onderzoeken hoe dit toch heeft kunnen gebeuren.

Structureel probleem

Ploumen spreekt van een structureel probleem: "We horen vaak dat vrouwelijke gedetineerden te maken krijgen met machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag. Vervolgens is het vaak niet mogelijk om anoniem en veilig een klacht in te dienen."

Het ontbreken van zo'n meldpunt leidt tot problemen voor de gevangenen, zegt Ploumen. "Het komt voor dat vrouwen wangedrag niet durven melden of dat ze niet serieus worden genomen. Soms worden vrouwen overgeplaatst naar een andere gevangenis nadat zij een melding hebben gedaan. Het kan niet zo zijn dat vrouwen die melding doen van grensoverschrijdend gedrag er de dupe van worden."

Ook in Nieuwersluis

Eerder dit jaar bracht de Inspectie Justitie en Veiligheid een rapport naar buiten over seksuele misstanden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis, bij Utrecht. Het ging vooral om seksueel getinte opmerkingen van medewerkers, maar ook om tongzoenen, orale bevrediging en relaties tussen medewerkers en gedetineerden.

Naar aanleiding van het rapport kondigde minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind aan maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen tegen te gaan. Zo moet er in alle gevangenissen een aandachtsfunctionaris voor grensoverschrijdend gedrag komen en trainingen voor cipiers waarin omgangsregels met vrouwelijke gedetineerden worden uitgelegd.