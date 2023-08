Álvarez verlaat Ajax na vier jaar: West Ham United betaalt zo'n 40 miljoen

Edson Álvarez (25) verruilt Ajax na vier seizoenen voor West Ham United. De Mexicaanse middenvelder tekent een contract tot medio 2028 en levert de Amsterdamse club zo'n 40 miljoen euro op. West Ham United won afgelopen seizoen de Conference League en komt dit seizoen uit in de groepsfase van de Europa League.

Álvarez kwam in 2019 over van Club América. Hij won in Amsterdam twee landstitels, één beker en één Johan Cruijff Schaal.

Graag behouden

De nieuwe trainer Maurice Steijn wilde Alvárez graag behouden, maar hij ziet nu wederom een basisspeler vertrekken. Eerder gingen de verdedigers Jurriën Timber (Arsenal) en Calvin Bassey (Fulham) al naar clubs uit de Premier League. Aanvoerder Dusan Tadic verhuisde van Ajax naar de Turkse club Fenerbahçe.