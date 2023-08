Ook zeehonden houden afstand van elkaar om ziekte te voorkomen

Het verschil in afstand komt waarschijnlijk doordat de gewone zeehond veel vatbaarder is voor ziekten. Door verder uit elkaar te liggen, kunnen ziektes zich lastiger verspreiden. Social distancing dus, net zoals mensen dat deden tijdens de coronapandemie.

In de Waddenzee leven twee zeehondensoorten: de gewone en de grijze. Ze zijn het best te herkennen aan de verschillen in hun kop. De grijze zeehond heeft een spitsere snuit en plattere kop dan de gewone zeehond. Daarnaast is de grijze zeehond een stuk groter: mannetjes kunnen 3 meter worden en tot 350 kilo wegen, terwijl de gewone zeehond zo'n 1,6 meter wordt en tot 87 kilo weegt.