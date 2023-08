Noorse Hamar wil ijsbaan laten onderlopen vanwege stijgend water in meer

"Al het water in de omgeving komt in Hamar terecht en het meer dreigt nu echt te overstromen."

"Het water in het meer is de afgelopen dagen enorm gestegen", vertelt oud-schaatser Wouter Olde Heuvel vanuit Hamar. Tegenwoordig woont hij in Noorwegen en werkt hij met de Noorse schaatsploeg.

Om die reden is de lokale regering van plan om de ijsbaan, die werd gebouwd voor de Olympische Spelen in 1994, vol te laten lopen met water om zo de rest van de stad te ontlasten. De baan ligt aan het water.

In het Noorse Hamar is de beroemde ijsbaan Vikingskipet gesloten vanwege de hevige regenval die het land al dagen teistert. Door het vele extra water stijgt het Mjøsa-meer, waar Hamar aan ligt, en dreigen overstromingen.

De 36-jarige Olde Heuvel, onder meer tweevoudig wereldkampioen achtervolging, laat weten dat de situatie verder in de stad rustig is. "Elk tunneltje is wel ondergelopen. Verder zijn er een aantal wegen dicht en rijden er geen treinen. Verderop in de omgeving hebben ze wel echt last van aardverschuivingen."

Doorbraak stuwdam

Hamar ligt zo'n vijftig kilometer van de stuwdam die woensdag doorbrak. Vooralsnog leidde dat niet tot grote problemen verderop in de rivier. Wel werden alle omwonenden geëvacueerd.

Olde Heuvel zegt zelf niet bang te zijn, maar wel graag naar huis te willen. "Ik woon in de buurt van Stavanger. Daar hebben ze niet zo'n last van het noodweer."