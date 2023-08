Nieuwe pil tegen postnatale depressie: doorbraak of te vroeg gejuicht?

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft voor het eerst een pil goedgekeurd voor de behandeling van postnatale depressie, een ziekte die elk jaar honderdduizenden nieuwe moeders in de Verenigde Staten treft. Daar is de nieuwe pil groot nieuws. Ook in Nederland krijgt zo'n 10 procent van de pas bevallen vrouwen een depressie. Maar het is nog onzeker bij welke groep vrouwen dit nieuwe medicijn kan aanslaan - en of het mogelijk ook in Nederland op de markt komt. De pil die twee weken lang eens per dag moet worden ingenomen heeft veelbelovende resultaten laten zien. Sommige patiënten voelden zich na drie dagen al beter. Deze behandeling is aanzienlijk sneller dan andere antidepressiva en een stuk minder ingrijpend dan de enige andere door de FDA goedgekeurde behandeling tegen postnatale depressie. Dat wordt via een infuus toegediend tijdens een proces dat zo'n zestig uur duurt en kost 34.000 dollar (zo'n 31.000 euro).

Wat is een postnatale depressie? De symptomen van een postnatale depressie (ook wel postpartum depressie genoemd) zijn hetzelfde als een reguliere depressie. Vrouwen kunnen kampen met onder meer gevoelens van somberheid, slapeloosheid en een schuldgevoel. In ernstige gevallen kunnen er gedachten ontstaan om zichzelf of hun kind iets aan te doen. Daarnaast kan postnatale depressie de band tussen moeder en kind verstoren en dus ook gevolgen hebben voor de fysieke en emotionele ontwikkeling van het kind. Een postnatale depressie is de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. Uit cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat in Nederland jaarlijks 23.000 vrouwen die zwanger of bevallen zijn, een postnatale depressie krijgen.

"Wat je vaak merkt bij vrouwen met een postnatale depressie, is dat ze voortdurend bezig zijn om zich staande te houden", zegt Mijke Lambregtse, psychiater bij het Erasmus MC. "Ze zitten in een overlevingsstand. En vanuit die overlevingsstand is het vaak moeilijk om de signalen van je kind op te vangen én daar passend naar te handelen." Het mechanisme van de pil is nieuw. Die gaat uit van een hypothese die al lang bestaat: dat een postnatale depressie kan komen door een enorme hormoondip na een bevalling. "Ik denk dat dit middel specifiek effect kan hebben bij vrouwen bij wie er een hormonale basis is bij hun depressie", zegt Lambregtse. Dat zijn vaak vrouwen die rondom de menstruatie ook depressieve klachten krijgen. Lambregtse behandelt vrouwen die een depressie krijgen na de bevalling. Vrouwen die milde klachten hebben, krijgen vooral uitleg en advies over hun levensstijl, legt Lambregtse uit. Als dat niet helpt, wordt gesprekstherapie toegepast. "Als dat ook niet werkt, geven we medicatie." Saskia Assenbroek heeft twee kinderen en kampte na beide zwangerschappen met een postnatale depressie. Toch weet ze niet of ze het nieuwe Amerikaanse medicijn zou hebben gewild:

