NS lijdt nog altijd verlies: komende jaren blijven 'uitdagend'

De Nederlandse Spoorwegen lijden nog altijd verlies, blijkt uit de halfjaarcijfers die zijn gepresenteerd. Met een jaar geleden is er wel sprake van herstel. Het zogeheten onderliggend operationeel verlies ging van 225 miljoen naar 26 miljoen euro.

Het bedrijf noemt de resultaten "nog steeds onvoldoende voor een financieel gezonde NS". De komende jaren blijven daarom "financieel uitdagend", zegt het bedrijf.

President-directeur Wouter Koolmees wijst naar het veranderende reisgedrag waar de NS mee te maken heeft. "Nederland reist weer vaker met de trein, maar we hebben nog altijd fors minder reizigers dan voor corona. Dit zien we ook terug in onze financiële prestaties. Onze maatschappelijke taak blijft van essentieel belang, maar is financieel nog altijd verlieslatend."

Minder dan voor corona

In de eerste helft van dit jaar groeide het totaal aantal gereisde kilometers met 24 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die groei is voor een groot deel te verklaren doordat in de eerste maanden van vorig jaar nog coronamaatregelen golden.

Toch zijn de reizigersaantallen nog altijd lager dan voor corona. Op een gemiddelde werkdag nemen nu 1,1 miljoen reizigers de trein. Voor corona waren dat er nog 1,3 miljoen.