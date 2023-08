AZ neemt kleine tegenstander uit Andorra serieus: 'Net zo benaderen als Lazio'

AZ-spelers wanen zich vanavond in een voetbalparadijs, wanneer ze over het veld stiefelen van het Estadi Nacional in het piepkleine Andorra. De locatie bevindt zich te midden van de Pyreneeën, op ongeveer duizend meter hoogte. Omringd door tal van schitterende, groene bergen. Het kleine FC Santa Coloma, de Andorrese nummer drie in het vorige seizoen, is daar de eerste horde voor AZ in de strijd om een groepsticket voor de Conference League. "Een ploeg die weleens verrassend uit de hoek kan komen", aldus Pascal Jansen, trainer van de Alkmaarders. En daarom wil de trainer niks weten van gemakzucht bij zijn team in aanloop naar dit duel. "Wij doen in de voorbereiding niets anders dan tegen West Ham of Lazio Roma. Die signalen moeten we als staf ook blijven afgeven."

Een foto ter illustratie van wat de spelers van AZ te wachten staat - ANP

Want Santa Coloma is veruit de meest succesvolle club van Andorra, 13 landstitels staan op het palmares. Daarnaast heeft de ploeg van de Russische trainer Dmitriy Cheryshev al een voorronde overleefd. Nadat de eerste wedstrijd tegen Sutjeska uit Montenegro werd verloren met 2-0, betekende een 3-0 thuisoverwinning toch plaatsing voor de derde kwalificatieronde. Jansen vond het knap. Maar verrassing of niet, een korte blik op Transfermarkt.nl zegt ons dat AZ met ongeveer 100 miljoen euro vijftig keer zoveel waarde op het veld heeft staan dan Santa Coloma. Dus is de trainer ook realistisch: "We moeten onze status waarmaken en winnen."

