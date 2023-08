Vanavond op tv: Russische advocaten • Nieuwe maanmissie • Beroemde straatkunstenaar in Nederland

Niet alleen kritische oppositieleden lopen in Rusland gevaar, ook hun advocaten kunnen vervolgd worden. Tientallen advocaten zijn al uit het ambt gezet, omdat ze Kremlin-critici bijstonden, en sommigen belandden zelfs in de gevangenis.

Zo is het om nu advocaat te zijn in Rusland

Nieuwe Russische maanmissie

Rusland gaat morgen voor het eerst in bijna 50 jaar weer een missie naar de maan sturen. Die moet informatie opleveren over het maken van een zachte landing in het Zuidpoolgebied van de maan. Dat is mogelijk een geschikte plek voor een ruimtestation, omdat er waarschijnlijk genoeg ijs is om water en zuurstof uit te halen.

Rob van den Berg, directeur van Space Expo, is in de studio.