Explosie bij Rotterdamse shishalounge, getuigen pakken verdachte

Rotterdam is vannacht opnieuw opgeschrikt door een explosie, dit keer bij een shishalounge in het centrum. De politie heeft een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, nadat getuigen hem in de kraag konden vatten tijdens zijn vlucht, meldt Rijnmond. Bij de explosie raakte niemand gewond.

Op het moment van de explosie waren er veel mensen op straat. Getuigen zagen drie mannen bukken bij het pand en vervolgens hard wegrennen. Direct daarop volgde de knal.

Enkele getuigen renden achter de verdachten aan en kregen er één te pakken op een paar honderd meter van de shishalounge. De politie zoekt nog naar de andere twee verdachten.

Op het moment van de explosie waren twee mensen in het pand. De politie meldt dat de schade aan de lounge beperkt is. Het rolluik voor de zaak beschermde voor een groot deel het interieur.

Minderjarigen

Het is de afgelopen tijd vaker raak in Rotterdam en omgeving. Vorige week was er de honderdste explosie van dit jaar. Ter vergelijking: in 2022 waren er in totaal 49 explosies. Een kwart van de verdachten blijkt minderjarig. De jongste opgepakte verdachten waren 14 en 15 jaar oud.