Ganna in kopgroep in langste Girorit • Corona houdt Vos uit Brabantse Pijl

De vier koplopers krijgen gezelschap van nog vier aanvalslustigen en zo hebben we een kopgroep van acht. De namen: Jan Tratnik (Slo, Bahrein-McLaren), Filippo Ganna en Salvatore Puccio (Ita, beiden Ineos), Carl Fredrik Hagen (Noo, Lotto-Soudal), Valerio Conti (Ita, UAE), Hector Carretero (Spa, Movistar), Edoardo Zardini (Ita, Vini Zabu) en Jhonatan Restrepo (Col, Androni).

Je leest het goed: niet Holmes, maar Hagen is de renner van Lotto-Soudal. En dat is een gevaarlijke klant. De Noor, die volgend jaar verhuist naar Israel Start-Up Nation, werd vorig jaar achtste in de Vuelta. Hij is ook de best geklasseerde renner in de kopgroep op 8.23 van de roze trui.

De voorsprong van de acht op het peloton is meer dan 2.00.