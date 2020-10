Favorieten bezig aan lange slotklim in Giro • Grace Brown wint Brabantse Pijl

In de Giro, waar het intussen regent, was het lange tijd status quo. De voorsprong van de kopgroep van acht schommelt constant rond de 5.00 en dat vond de ploeg van rozetruidrager Almeida prima. Maar de laatste minuten heeft Deceuninck opeens hulp gekregen van Astana.

Is Jakob Fuglsang soms wat van plan? Of komt er een gevaarlijke passage aan in de afdaling. We vermoeden dat laatste, want we zien ook treintjes van Sunweb en Jumbo-Visma voor Kelderman en Kruijswijk.