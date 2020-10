Alaphilippe klopt Van der Poel in Brabantse Pijl • Ganna wint bergrit in Giro

"Nee, dit is geen revanche voor Luik of vorig jaar", aldus Julian Alaphilippe vlak na zijn zege in de Brabantse Pijl. In Luik-Bastenaken-Luik liet hij zich op de streep verrassen door Primoz Roglic. Vorig jaar werd hij verrast door Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl.

Dat wilde Alaphilippe zich niet nogmaals laten gebeuren. "We zaten allemaal à bloc in de laatste kilometers, maar gelukkig was de samenwerking met Benoît Cosnefroy erg goed. Ik ken Benoît erg goed. In de sprint was ik niet zeker van de winst. Maar ik ben blij dat ik heb kunnen winnen, zeker in deze (regenboog-) trui."