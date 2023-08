Uitpubliek weer deels welkom bij Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda

Uitpubliek is weer deels welkom bij de Brabantse derby tussen Willem II en NAC Breda. Dat hebben de burgemeesters van Tilburg en Breda, de politie, het Openbaar Ministerie en beide clubs met elkaar besloten. De helft van het uitvak mag gevuld worden komend seizoen.

Vorig seizoen werd besloten om de derby tussen beide clubs zonder uitpubliek te spelen omdat de veiligheid niet kon worden gewaarborgd.

Afgelopen seizoen stonden beide clubs voor het eerst in jaren weer tegenover elkaar. Voorafgaand aan de eerste Brabantse derby werd besloten dat er geen uitsupporters welkom zouden zijn.

Goedwillende supporters de dupe

"Sinds de coronapandemie is de sfeer rondom voetbalwedstrijden veranderd. Goedwillende supporters worden vaker de dupe van het wangedrag van personen die zich niet willen of weten te gedragen", zeiden de partijen destijds in een persbericht.

Dat bleek ook wel weer tijdens de derby die later dat jaar in Breda werd gespeeld. Die wedstrijd werd gestaakt omdat er meerdere keren voorwerpen op het veld waren gegooid.