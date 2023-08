Dodental bosbranden Hawaï naar 36, historische stad Lahaina verwoest

Het aantal mensen dat op Hawaï om het leven is gekomen door hevige bosbranden is opgelopen tot 36. Gisteren werden al zes doden en zeker twintig zwaargewonden gemeld op het eiland Maui. Het is ongewoon dat er op het eiland zulke branden woeden.

De meeste slachtoffers vielen in de historische kuststad Lahaina, die grotendeels door het vuur is verwoest. Duizenden mensen zijn hun huis ontvlucht. Volgens inwoners neemt de verwoesting apocalyptische vormen aan. De westkant van het eiland, waar Lahaina ligt, is vrijwel afgesneden van de rest van Maui; er is nog maar één weg open.

Vanuit de lucht is omvang van de schade goed te zien: