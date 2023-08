Oud-Tweede Kamerlid Ina Brouwer wil op kandidatenlijst PvdA/GroenLinks

Brouwer, die nu 73 is, zat van 1981 tot 1986 en van 1989 tot 1994 ook al in de Kamer, eerst voor de CPN (Communistische Partij van Nederland), waarvan ze vier jaar fractievoorzitter was, en later voor GroenLinks (een fusie tussen CPN, PPR, PSP en EVP).

In 1994 was zij samen met Mohammed Rabbae lijsttrekker voor GroenLinks, maar nadat die partij bij die verkiezingen een nederlaag had geleden, stapte ze op.

Democratische plicht

In de Volkskrant zegt Brouwer dat ze altijd voorstander is geweest van een brede progressieve beweging: "Binnen zo'n beweging kan heel goed ruimte zijn voor de verschillende invalshoeken, voor een groene vleugel en voor een ander deel dat zich meer op de sociale hoek richt." Naar eigen zeggen werd ze al in 2007 lid van de PvdA, maar hield ze ook haar lidmaatschap van GroenLinks aan.

Brouwer denkt dat ze met haar ervaring en netwerk iets kan betekenen: "Het Kamerlidmaatschap is geen carrièrestap, maar een democratische plicht. Je moet het doen op momenten in je leven dat je iets te zeggen hebt."

Brouwer is nu advocaat. Of ze op de kandidatenlijst van PvdA/GroenLinks komt, wordt pas later bekend. De concept-lijst wordt begin volgende maand gepresenteerd en daarna wordt er een referendum over gehouden onder de leden.