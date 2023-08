'Te riskant om 2700 autowrakken uit Fremantle Highway te halen'

Ruim 2700 uitgebrande auto's kunnen niet van het vrachtschip Fremantle Highway worden gehaald, meldt Dagblad van het Noorden. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis vindt het te gevaarlijk om te werken op de uitgebrande dekken van het schip. Die zijn grotendeels ingestort, schrijft de krant en de bergers zijn bang dat die verder instorten.

Bovendien kunnen volgens Boskalis de kranen voor het ruimen van alle wrakken niet op tijd in de Eemshaven zijn. De Fremantle Highway mag tot uiterlijk 14 oktober aan de kade van de Julianahaven blijven liggen. Vanaf 15 oktober is die plek gereserveerd voor een ander schip. Waar het schip daarna naartoe gaat, is nog niet duidelijk.

De Fremantle Highway werd vorige week naar de Groningse zeehaven versleept nadat er op de Noordzee in het schip brand was uitgebroken. Dat gebeurde in de nacht van 25 op 26 juli ten noorden van Ameland. Vanwege de felheid van het vuur moesten alle 23 bemanningsleden van boord. Eén van hen kwam om het leven toen hij van grote hoogte in zee sprong, anderen raakten gewond.

Aantal dekken uitgebrand

Uit inspecties is gebleken dat de bovenste dekken van het schip door de extreme hitte het zwaarst zijn getroffen. Op de onderste vier dekken, waar volgens Boskalis geen brand heeft gewoed, lijkt de lading nog in redelijke tot goede staat. Het zou gaan om ongeveer 1000 auto's die nog kunnen rijden of rollen. Ook bleek dat de machinekamer van het schip nog intact is.

In deze video zie je meer over de staat van het schip en de auto's die werden vervoerd: