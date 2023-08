Boskalis: 'Nog geen concreet plan voor lossen auto's op uitgebrand vrachtschip'

In deze video meer over de staat van het schip en de auto's die werden vervoerd:

Uit inspecties bleek eerder al dat de bovenste dekken van het schip door de extreme hitte het zwaarst zijn getroffen. Op de onderste vier dekken lijkt de lading nog in redelijke tot goede staat. Ook de machinekamer van het schip is nog intact.

Wat er gaat gebeuren met de duizend auto's die op de onderste dekken staan, is ook nog onduidelijk. Volgens Berdowski lijken die auto's nog "prima versleepbaar". Experts van autofabrikanten zijn volgens hem onderweg om te kijken of er auto's kunnen worden gelost.

Bergers gaan de komende dagen voor het eerst de uitgebrande Fremantle Highway op. Het vrachtschip, dat twee weken geleden in brand vloog ten noorden van Ameland, ligt sinds vorige week in de Eemshaven. - NOS

De Fremantle Highway mag tot uiterlijk 14 oktober aan de kade van de Julianahaven blijven liggen. Vanaf 15 oktober is die plek in de Noord-Groningse Eemshaven gereserveerd voor een ander schip. Waar het vrachtschip daarna naartoe gaat, is nog niet duidelijk. Berdowski zegt dat het schip naar een plek gaat voor reparatie of sloop.

"Of je nu gaat repareren of slopen, de bovenste dekken zullen toch verwijderd moeten worden", zegt de topman. "En als je dat gaat doen, kun je in dezelfde actie de autowrakken meenemen."

Onderzoek naar oorzaak

De Fremantle Highway werd vorige week naar de Eemshaven versleept nadat er op de Noordzee in het schip brand was uitgebroken. Dat gebeurde in de nacht van 25 op 26 juli ten noorden van Ameland. Vanwege de felheid van het vuur moesten alle 23 bemanningsleden van boord. Eén van hen kwam om het leven toen hij van grote hoogte in zee sprong, anderen raakten gewond.

Naar de oorzaak van de brand wordt nog gezocht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid assisteert daarbij de Panamese autoriteiten. Die voeren het onderzoek uit, omdat het schip onder Panamese vlag voer. Ook de Japanse rederij Shoei Kisen Kaisha, eigenaar van het schip, wil samen met de andere partijen onderzoek doen naar de oorzaak van de scheepsbrand.