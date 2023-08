Wekdienst 10/8: Afrikaanse landen praten over staatsgreep Niger • WK Zeilen in Scheveningen

Eerst het weer: vanochtend in de noordelijke helft wat hardnekkige lage bewolking. In het zuiden schijnt de zon. Vanmiddag breekt ook in het noorden de zon door en het wordt 22 tot 25 graden. Het blijft overal droog bij een matige wind uit het zuidwesten.

Goedemorgen! De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) praat vandaag over de staatsgreep in Niger en het WK Zeilen begint, dat zich voornamelijk afspeelt voor de kust van Scheveningen.

Wat heb je gemist?

De Ecuadoriaanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio (59) is doodgeschoten bij een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Quito. Er zouden ook gewonden zijn gevallen, het is onbekend hoeveel en hoe zij eraan toe zijn.

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe Villavicencio na een toespraak in een witte auto stapt, waarna er geweervuur te horen is. Hij zou volgens lokale media zwaargewond naar een ziekenhuis zijn gebracht, waar hij overleed.

Kort daarna maakten de autoriteiten bekend dat de schutter bij een vuurgevecht dat volgde op de aanslag ook is omgekomen. Het is niet duidelijk of hij de enige dader was.

Ander nieuws uit de nacht: