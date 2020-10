Kamerdebat over de coronawet, zijn de bezwaren van de politieke partijen opgelost?

De VVD begrijpt niet waarom de PVV tegen de wet is, omdat het juridisch gezien echt een verbetering is ten opzichte van alle losse noodverordeningen. PVV-Kamerlid Markuszower zegt dat dat wel zo kan zijn, maar hij vindt dat politiek niet interessant. Hij wil met zijn bezwaar aangeven dat het kabinet eerst de testcapaciteit, het bron- en contactonderzoek, de coronamedicijnen en de zorg op orde moet hebben. "Als dat allemaal goed geregeld is, is het tijd om over deze wet te praten", zegt hij.

Hij vindt dat de VVD door nu in te stemmen met de wet, en blij te zijn met de juridische oplossing tegen het kabinet zegt "slaapt u maar verder". Markuszower: "Wij willen het kabinet dwingen de zaken aan te pakken. Als het virus daardoor wordt bestreden dan hoeven we deze wet misschien niet eens in te voeren."