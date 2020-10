Kamerdebat over de coronawet, veel bezwaren van de politieke partijen zijn opgelost

De VVD begrijpt de zorgen bij mensen over de coronawet. Kamerlid Veldman wil weten of het kabinet de maatschappelijke onrust herkent, en wat het kabinet gaat doen om deze weg te nemen. De VVD is tevreden over de verschillende aanpassingen van de wet. Veldman: "Het kunnen ingrijpen achter de voordeur is uit de wet gehaald, mensen hoeven daar niet meer bang voor te zijn." Ook vindt de VVD het belangrijk dat de Tweede Kamer vooraf wordt geïnformeerd over nieuwe maatregelen en meer inspraak en controle heeft.

Over de handhaving van de maatregelen heeft de VVD nog vragen. Veldman begrijpt niet dat er bij grote illegale feesten soms geen boetes worden uitgedeeld. "Zeggen dat daar geen beginnen aan is, is geen goed argument", zegt hij. De VVD wil net als andere partijen wel dat wordt gegarandeerd dat mensen aan een coronaboete geen strafblad overhouden.