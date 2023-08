Vollering ruikt kans op WK-tijdrit, en lacht: 'Jij wil horen dat ik voor de trui ga'

Specialisten Marlen Reusser en Chloé Dygert zijn topfavoriet. Ook Riejanne Markus heeft haar zinnen gezet op de tijdrit. Vollering: "Het doel is een goede tijdrit neerzetten. Hopelijk is dat voldoende voor een podium", waarna Vollering in lach schiet tegenover NOS-verslaggever Han Kock. "Maar jij wil natuurlijk de trui horen."

"Ik moet rust vinden in het pijn lijden", zegt Demi Vollering over de WK-tijdrit van vandaag. Twee weken geleden won de wielrenster de Tour de France Femmes, nu wacht een eerste mogelijkheid op een WK-titel, in Glasgow. Ook al heeft Vollering de wegwedstrijd als hoofddoel, ze ruikt een kans.

Vanmiddag is de tijdrit voor vrouwen vanaf 15.00 uur te volgen via een livestream en een liveblog op de NOS-app en op NOS.nl en op NPO2.

Na haar Tourwinst nam Vollering even tijd voor zichzelf. "Ik heb er een paar dagen van kunnen genieten, ook goed tot rust gekomen. Dat was lekker. Met de campers zijn we doorgetrokken naar de oceaan om daar aan het strand te liggen. Met de hond op de rug de benen los gefietst."

Wat voor gevoel ze nu nog heeft over haar prestatie in Frankrijk? "Nog steeds een beetje gek. Ik heb die vraag vaak gehad, maar uiteindelijk verandert er niets in mijn leven: ik blijf Demi. Uiteindelijk ben ik super blij hoe alles gelopen is in de Tour. Met de ploeg hebben we uitstekend gereden."

Nu moet er opnieuw een wereldprestatie geleverd worden. Dit seizoen werd Vollering drie keer tweede in een tijdrit (Tour de Suisse Women, de NK en Tour de Femmes). En dat geeft hoop. "Ik ga het zeker proberen, kijken of het genoeg is."