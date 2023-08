Amerikaan doodgeschoten na online bedreiging president Biden

Robertsons leeftijd is onbekend, maar op Facebook had hij zelf ingevuld 74 jaar oud te zijn. Zijn buren vertellen aan lokale journalisten dat hij "een broze oude man" was, die rondliep met een zelfgemaakte wandelstok. "Er is geen sprake van dat hij in staat zou zijn om naar Salt Lake City te rijden en daar de president onder vuur te nemen", zo zegt een buurman.

"Hij was een boomer, met zeer uitgesproken politieke meningen en soms ongepaste opmerkingen", zegt een kennis tegen persbureau AP. "Maar niets dat er op wees dat hij echt een dreiging was." De man bezitte wel zo'n 20 vuurwapens, voegt hij toe, maar dat is volgens hem niet uitzonderlijk in het stadje.

Het bezoek van Biden aan Utah ging gewoon door als gepland. Hij bezocht een ziekenhuis voor veteranen in Salt Lake City.