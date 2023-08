Ecuadoriaanse presidentskandidaat Villavicencio op campagne doodgeschoten

De Ecuadoriaanse presidentskandidaat Fernando Villavicencio (59) is doodgeschoten bij een campagnebijeenkomst in de hoofdstad Quito. Dat meldt de huidige president Guilllermo Lasso in een verklaring. Er zouden ook gewonden zijn gevallen, het is onbekend hoeveel en hoe zij eraan toe zijn.

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe Villavicencio na een toespraak in een witte auto stapt, waarna er geweervuur te horen is. Hij zou volgens lokale media zwaargewond naar een ziekenhuis zijn gebracht, waar hij overleed.

Corruptie

Onduidelijk is wie achter de aanslag zit. Van de presidentskandidaten voor de verkiezingen op 20 augustus stond Villavicencio bekend als een van de felste bestrijders van corruptie in het land. Als parlementslid, vakbondslid en activist bond hij vaak de strijd aan met in zijn ogen corrupte functionarissen onder het bestuur van president Rafael Correa, van 2007 tot 2017. Hij zei daarom al eerder bedreigd te worden: in 2022 werd naar eigen zeggen zijn huis in Quito onder vuur genomen.

In de peilingen stond Villavicencio op zo'n 7,5 procent van de stemmen. De grootste kanshebber is Luisa González, die wordt gesteund door oud-president Correa. Ze staat in de peilingen op ruim 25 procent.

"Deze misdaad zal niet onbestraft blijven", zegt president Lasso op sociale media. "De georganiseerde misdaad is te ver gegaan. Ze zullen de volle kracht van de wet voelen." Ecuador kampt de afgelopen jaren met een sterke toename in het aantal moorden en drugsgerelateerd geweld.

Een van de video's die veel gedeeld worden op sociale media: