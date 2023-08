Boete voor Twitter voor niet meewerken aan onderzoek naar Trump

Het sociale netwerk Twitter heeft geweigerd om mee te werken aan het onderzoek van de speciale aanklager Jack Smith, naar de pogingen van oud-president Trump om in 2020 de verkiezingsuitslag te beïnvloeden en zo aan de macht te blijven. Dat blijkt uit nieuw vrijgegeven rechtbankdocumenten. Omdat het bedrijf - onlangs omgedoopt tot X - niet op tijd voldeed aan het dwangbevel van Smith en zijn onderzoekers, kreeg het een dwangsom opgelegd van 350.000 dollar.

Smith klaagde begin deze maand namens het ministerie van Justitie Trump aan, voor zijn pogingen om illegaal aan de macht te blijven. In het voorbereidend onderzoek riep hij op 17 januari van dit jaar Twitter op om informatie te delen over het account van de oud-president, nadat een rechtbank had vastgesteld dat er gegronde reden was om aan te nemen dat Trump via zijn Twitter-account de wet had overtreden.

Doelbewust gelogen

Volgens de aanklacht heeft Trump via Twitter onder meer doelbewust gelogen over verkiezingsfraude, zijn aanhangers opgeroepen om naar Washington te komen om te protesteren, en vicepresident Pence onder druk gezet om de verkiezingswinst van Biden niet formeel te bevestigen. Bij de bestorming van het Capitool die daarop volgde, op 6 januari 2021, kwamen vijf mensen om het leven.

Het sociale medium kreeg ook te horen dat zij dit dwangbevel met niemand mochten delen, om te voorkomen dat Trump bewijs zou wissen of andere betrokkenen zou waarschuwen. Twitter weigerde mee te werken, omdat het bedrijf vond dat de zwijgplicht een schending is van de vrijheid van meningsuiting. Omdat het bedrijf na herhaalde oproepen niet meewerkte, kreeg het in februari de dwangsom opgelegd.

Hoger beroep

Het bedrijf ging in beroep tegen het bevel en de boete, maar dat werd deze week afgewezen door een rechtbank in Washington DC. Door die hoger-beroepszaak zijn het onderzoek van Smith en de boete voor Twitter nu pas in de openbaarheid gekomen. Twitter heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de rechtbank, dus het is onduidelijk of het bedrijf nu wel zal meewerken.

Het is onbekend naar welke Twitter-gegevens het team van Smith precies op zoek was, maar vermoedelijk gaat het om data die aantonen waar en wanneer Trump bepaalde tweets schreef, en welke accounts vervolgens die tweets verder verspreidden.

Account weer terug

Trump kreeg eind vorig jaar de toegang terug tot zijn Twitter-account, nadat het bedrijf was overgenomen door Elon Musk. In 2021 was hij nog definitief van het medium geweerd, vanwege het "aanzetten tot geweld" via zijn profiel. Sinds hij zijn account terug heeft, heeft Trump nog geen nieuwe berichten geplaatst.

Op zijn eigen sociale netwerk, Truth Social, reageerde hij wel al op het dwangbevel van Smith. Die zou volgens Trump zijn Twitter-account "in het geheim gehackt" hebben, en bezig zijn met een poging om zijn nieuwe presidentskandidatuur "te dwarsbomen".