Vrouw gewond bij explosie vakantiepark Hindeloopen: 'lijkt oorlogsgebied'

Een gasexplosie op vakantiepark EuroParcs in Hindeloopen heeft een chalet volledig opgeblazen, meldt Omrop Fryslân. Het chalet was nieuw en nog niet bewoond. Een bewoonster van een naastgelegen chalet raakte gewond, zo meldt EuroParcs, maar zij is niet in levensgevaar.

De explosie vond rond 16.30 uur plaats. Hoe die heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend, maar volgens de brandweer gaat het waarschijnlijk om een gasexplosie. Het huisje was gisteren aangesloten op de gastoevoer. "Bij aankomst kwamen wij in een volledige chaos terecht", zegt de brandweerman. "Overal lagen brandende stukken."

Park is nu dicht

Het deel van het park waar het chalet stond, is veranderd in een gigantische ravage, zegt een vakantieganger op het park. "Het lijkt wel oorlogsgebied. Bij ons chalet is de deur ontwricht, in de keuken waren dingen uit de kastjes gesprongen, de magnetron is uit z'n voegen geschoten. Het is gigantisch, het moet een enorme explosie geweest zijn."

Na de explosie is het park geheel gesloten. Een woordvoerder van EuroParcs schat in dat zo'n 20 à 30 andere huisjes op het park bewoond waren tijdens de explosie. Die gasten zijn in een ander vakantiepark ondergebracht, of naar huis gegaan.