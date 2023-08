Washington wil Amerikaanse investeringen in Chinese techsector beperken

De Amerikaanse regering wil sommige investeringen van bedrijven uit de VS in Chinese technologie aan banden leggen, en andere investeringen pas na goedkeuring van Washington toestaan. President Biden heeft daartoe een decreet uitgevaardigd. Hij wil met de maatregel voorkomen dat China aan zeer geavanceerde technologie kan komen, zegt een Amerikaanse functionaris. De maatregel werd al enige tijd verwacht.

Volgens Washington zijn de maatregelen gericht op investeringen in de chipsector, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers. Met die laatste techniek kunnen computers veel complexere berekeningen uitvoeren dan computers nu kunnen.

In het decreet staat dat de investeringen in "zorgwekkende landen" gereguleerd worden. China, Hongkong en Macau worden ook genoemd. Volgens de regering kunnen andere landen in de toekomst aan de lijst worden toegevoegd.

De stap kan de spanningen tussen China en de Verenigde Staten vergroten, maar Washington zegt dat de maatregel niet uit economische motieven wordt genomen, maar vanwege de nationale veiligheid. Ook gelden de regels alleen voor nieuwe investeringen, en zijn ze niet van toepassing zullen zijn op bestaande investeringen.

Investeringen in Chinese leger

"Te lang heeft Amerikaans geld geholpen bij de opkomst van het Chinese leger", zegt Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Amerikaanse senaat. "We nemen nu de eerste stappen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse investeringen niet naar de ontwikkeling van het Chinese leger gaan." Hij zei er wel bij dat het Congres nog wel moet instemmen met de maatregelen.

Experts verwachten dat het nog tot zeker 2024 zal duren voor de maatregelen van kracht worden. Tegen persbureau Reuters zegt een deskundige van het Center for Strategic and International Studies te verwachten dat alleen investeringen voor militaire doeleinden aan banden worden gelegd, en dat voor andere investeringen enkel een melding nodig is bij de Amerikaanse autoriteiten.

Volgens Washington zijn de maatregelen uitvoerig besproken met bondgenoten en partners.

De relatie tussen China en de Verenigde Staten is al een behoorlijke tijd gespannen. Zo heeft Biden importheffingen die Donald Trump had ingevoerd, niet afgeschaft. Ook zijn er exportbeperkingen ingevoerd gericht tegen de Chinese techsector. Die maatregelen hebben ook een Nederlandse link. Zo is de export van machines van chipmachinefabrikant ASML per 1 september verder beperkt, na druk van de VS.